﻿مشعل يتقدم صفوف المشيّعين لجثمان والدته في عمان

عمّان – الأناضول: تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أمس، صفوف المشيعين لجثمان والدته التي وافتها المنية الليلة قبل الماضية.

وشارك مشعل جموع المصلين الذين أدوا صلاة الجنازة على جثمان والدته في مسجد الجامعة الأردنية، في العاصمة عمّان، حيث أعرب لهم عن شكره لمشاركته في مصابه الجلل، طالبا منهم الدعاء لوالدته فاطمة مشعل.

ووري جثمان والدة مشعل إلى مثواها الأخير في مقبرة صويلح (شمال عمّان) بحضور جمع غفير من المشيعين.

وشارك جمع غفير في مواساة مشعل في بيت العزاء الذي أقيم في منطقة «صويلح» بمسافة تبعد مئات الأمتار عن المقبرة، تقدمهم قيادات من الإخوان المسلمين في الأردن بينهم حمزة منصور والمراقب العام السابق همام سعيد ومراد العضايلة وغيرهم. و تلقى مشعل اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعرب خلاله عن تعازيه بوفاة والدته.

وذكرت مصادر مقربة من مشعل، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن السفير القطري في عمّان بندر بن محمد العطية قطع إجازته التي كان يقضيها في إسطنبول للمشاركة في تشييع جثمان والدة مشعل بناء على تكليف من وزير الخارجية القطري.

و قدّم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تعازيه إلى مشعل بوفاة والدته.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في الوزارة للأناضول أن جاويش أوغلو قدّم تعازيه لمشعل في اتصال هاتفي أجراه خلال وجوده في مدينة هانغتشو الصينية ضمن الوفد التركي المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان لحضور فعاليات قمة مجموعة العشرين. وأعلنت حماس وفاة فاطمة مشعل، والدة رئيس مكتبها السياسي، في العاصمة الأردنية عمّان. ويأتي دخول مشعل إلى الأردن بعد أن منحته عمان تصريحا «لأسباب إنسانية.» وفي أغسطس/ آب 2009، سمحت السلطات الأردنية لمشـعل، بالمشاركة في تشـييع والده عبد الرحيم مشـعل.