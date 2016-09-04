﻿مصر تغلق معبر رفح مجددا بعد فتحه ليومين

غزة ـ الأناضول: أغلقت السلطات المصرية أمس معبر رفح بعد أن أعادت فتحه أول من أمس ليومين فقط وفي كلا الاتجاهين. وخصص يوما الفتح (السبت والأحد) لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري.

وقالت هيئة «المعابر والحدود»، التابعة لوزارة الداخلية في غزة، في تصريح صحافي، تلقت وكالة «الأناضول» نسخة منه، إن «السلطات المصرية، واصلت فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي، لسفر الحالات الإنسانية، ودخول العالقين في الجانب المصري».

وأضافت أن 593 مسافرا من المرضى، والطلبة، وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا أو من أمس قطاع غزة، فيما وصل 495 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.

وأرجعت السلطات المصرية 49 مسافرا بحسب الهيئة، دون ذكر الأسباب. وناشدت الهيئة، السلطات المصرية بتمديد العمل في معبر رفح، لأيام إضافية، مشيرة إلى أن هناك نحو 25 ألف حالة إنسانية في قطاع غزة بحاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح، من بينهم أكثر من 4 آلاف مريض.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن مئات المسافرين تجمعوا في اليوم الثاني لفتح المعبر منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات باجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، يوم الخميس الماضي، عن سماح السلطات المصرية بفتح المعبر ليومين (السبت والأحد، في كلا الاتجاهين لـ»عبور الحالات الإنسانية».