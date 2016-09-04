﻿رئيس المجلس الرئاسي يمثل ليبيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري

ليبيا وكالات : أكد مصدر في الخارجية الليبية ان فائز السراج سيمثل ليبيا في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري فيما حث وزير الخارجية الفرنسي رئيس حكومة الوفاق الوطني على ايجاد تسوية مع مجلس نواب طبرق والجنرال خليفة حفتر.وبحثت بريطانيا وحكومة الوفاق الوطني الأوضاع الأمنية في البلاد ومشكلة الهجرة غير الشرعية.

فقد قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان «يعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعاً تشاورياً يومي الإثنين والثلاثاء ‏الموافقين 5 و6 ايلول/سبتمبر 2016 لمناقشة آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي» الموقع في ‏الصخيرات بالمغرب. وأوضحت البعثة ان الاجتماع سيعقد في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس من دون اضافة ‏تفاصيل اخرى.‏

وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي عقدوا اجتماعاً تشاورياً أولاً في تونس يومي 17 و18 تموز/يوليو الماضي شارك فيه ‏فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.‏ وبحث الاجتماع سبل تشكيل جيش موحد في ليببا والتحديات التي تواجه الحكومة في المجال الخدمي والمالي وكذلك استئناف ‏تصدير النفط ومعالجة مشكل الكهرباء، وفق ما أعلنت وقتئذ الأمم المتحدة والسراج.‏ وفي سياق متصل أكد مصدر في وزارة الخارجية الليبية بطرابلس تمثيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لليبيا في الدورة العادية الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري في نيويورك، حسبما ذكر السبت موقع بوابة افريقيا الاخباري الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب المنتخب الليبي المستشار عقيلة صالح قد هدد الشهر الماضي الأمم المتحدة بمقاضاتها أمام مكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية ما سماه «الموقف المتعنت» للمنظمة الدولية و«انتهاكها للميثاق والدستور الليبي وسيادة ليبيا» .

وقال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي «تصرف الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بتمثيل ليبيا في اجتماعات المنظمة يجعلها جزءًا من المشلكة الليبية، ومن شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الليبي، ويساهم في إطالة أمد الانقسام، وسيعمق كل محاولات حل الأزمة الليبية، وإذا استمر هذا الموقف المتعنت من الأمم المتحدة فسيضطر مجلس النواب إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الأمم المتحدة، لانتهاكها للميثاق والدستوري الليبي وسيادة ليبيا».

ونبه عقيلة في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاعتراف السابق لأوانه وغير المبرر لمجلس الأمن في قراره رقم (2259) لسنة 2015م بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج قبل أن تتشكل، لا يعطي الحق للأمانة العامة للأمم المتحدة في انتهاك الدستور الليبي، وميثاق الأمم المتحدة بفرض مجموعة أشخاص على الشعب الليبي تحت مسمى حكومة الوفاق الوطني كبديل للحكومة الشرعية، ودعوتهم لتمثيل ليبيا في اجتماعات الأمم المتحدة».

كان مجلس النواب الليبي قد صوت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، غير ان الاخيرة تمارس مهامها من مقرها في طرابلس، فيما تمارس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب مهامها من طبرق.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك إيرو، حث رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، على «إيجاد تسوية مع ‏البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، والجنرال خليفة حفتر، من أجل القضاء على تنظيم داعش (الإرهابي)». ‏وقال «إيرو» خلال خطاب ألقاه مساء الجمعة، أمام عدد من السفراء الفرنسيين، بمقر وزارته، إن «الخطر الإرهابي في ‏ليبيا وانتشار السلاح، يمثلان تحدياً عاجلاً لبلادنا، وإنه رغم الشكوك فقد نجح السراج في تشكيل حكومة وفاق وطني».‏

وأفاد الوزير الفرنسي أن القضاء على «داعش»، يقتضي كذلك من حكومة الوفاق، السيطرة على كل المؤسسات البلاد ‏وكامل التراب الليبي. وأكد «إيرو» أن بلاده مستعدة لدعم جهود السراج وحكومته، لا سيما بالتعاون مع القوى الإقليمية ‏الكبرى، وفي مقدمتها مصر.‏

جدير بالذكر أن العلاقات بين فرنسا وحكومة «فايز السراج» شهدت توتراً خلال الفترة الأخيرة، إثر اعتراف فرنسا ‏بتواجد قوات عسكرية لها في بنغازي تقاتل إلى جانب القوات الموالية لحفتر (قائد القوات الموالية لمجلس نواب طبرق).‏

واحتجت حكومة الوفاق، على الدعم العسكري الذي تقدمه فرنسا لحفتر، الرافض لها، وللحوار السياسي، ولاتفاق ‏الصخيرات، كما أكدت «الوفاق» أن التدخل العسكري الفرنسي تم بدون علمها وبدون التنسيق معها، واعتبرته «عدواناً» ‏على الأراضي الليبية.‏

على صعيد آخر بحثت بريطانيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً الأوضاع الأمنية في البلاد ومشكلة الهجرة غير الشرعية.‏ جاء ذلك خلال لقاء السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت والمدير العام لوزارة الداخلية البريطانية المكلف بالشرق الأوسط ‏وإفريقيا كريستيان تورنير بوزير الداخلية لحكومة الوفاق المفوض العارف الخوجة في العاصمة طرابلس، حسبما ذكرت ‏وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها على موقعها الرسمي.‏ وقال البيان، الذي اورده السبت موقع بوابة افريقيا الاخبارية، إن الاجتماع تركز على مناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي ‏تهم البلدين ومنها مجال التدريب ‏وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية استعراض الأوضاع الأمنية داخل العاصمة ‏طرابلس ومشكلة الهجرة غير الشرعية على الشواطئ الليبية، وفق البيان.‏

وأبدى الوزير البريطاني، حسب البيان، رغبة بلاده في دعم حكومة الوفاق الوطني في المجالات كافة، مثمناً الجهود التي ‏تقوم بها وزارة الداخلية في تأمين مداخل ومخارج العاصمة طرابلس والطريقة المثلى التي تتعامل بها الوزارة في بسط الأمن ‏والاستقرار داخل العاصمة.‏