﻿الجبهة هادئة في سرت والقوات الحكومية تضع خططاً «لتقليل الخسائر البشرية» ‏

ليبيا – وكالات: شهدت محاور القتال في سرت الليبية هدوءًا قبل ظهر أمس الاحد بين القوات الحكومية وقوات تنظيم الدولة الاسلامية، واعلن ‏متحدث عسكري ليبي العمل على اعداد خطط عسكرية جديدة «لتقليل الخسائر البشرية» قبيل شن الهجوم النهائي لطرد ‏التنظيم بشكل كامل من المدينة.‏

وقال رضا عيسى المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» الاحد ان «الجبهة هادئة اليوم وقواتنا تضع خططاً جديدة من ‏اجل تقليل الخسائر البشرية في الهجوم المقبل. نامل ان يتم تحرير سرت قبل العيد»، في اشارة الى عيد الاضحى في الثاني ‏عشر من الشهر الحالي.‏

واضاف ان مقاتلي التنظيم المتطرف «يبدون مقاومة شرسة في احيائهم الاخيرة، وهم يسعون الى اطالة المعركة رغم ‏ادراكهم انها ستنتهي قريبا». وأوضح ان «معظم الشهداء والجرحى (السبت) قتلوا او اصيبوا نتيجة السيارات المفخخة ‏والمهاجمين الانتحاريين» مضيفاً «سيقتل كل عناصر داعش مع نهاية المعركة، اما بنيراننا، واما بستراتهم الانتحارية».‏

وكانت مصادر عسكرية وطبية ليبية، افادت صباح أمس الأحد، بمقتل 14 من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، خلال اقتحامها آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي في مدينة سرت (شمال وسط)، ضمن عملية «البنيان المرصوص» التي تهدف لطرد عناصر التنظيم من المدينة.

وقال أكرم قليو، المتحدث باسم المستشفى المركزي لمدينة مصراته (شمال)، إن أغلب الضحايا سقطوا جرّاء انفجار سيارات مفخخة، لافتا إلى أن وصول الجثث والجرحى من مستشفى سرت الميداني، استمر حتى وقت متأخر من ليل البارحة.

وعن أوضاع القتال صباح الاحد ، قال الغصري «التقدم على الأرض متوقف حاليًا، لكن القصف المدفعي والجوي مستمر ولم يتوقف، وما تبقى من عناصر داعش هم ما بين 70 إلى 100 عنصر محاصرون تماماً في عمارات الجيزة البحرية»، مشيرا الى أن الأجزاء التي سيطرت عليها القوات الحكومية أمس شمال شرق الحي السكني الثالث، وجد بها ما يزيد عن عشر جثث لعناصر من «داعش». وذكر أن «هناك من سلم نفسه، وهناك من وجد مختبئا في المنازل معزولاً عن باقي مسلحي التنظيم، مما يدل على أن التنظيم فقط توازنه وتماسكه بشكل نهائي». وبخصوص أسباب عدم حسم المعركة حتى الآن، قال المتحدث «نعم الجزء المتبقي صغير جداً ولكننا نؤجل التقدم على الأرض، ونعول على القصف الجوي والمدفعي حتى نقلل الخسائر (..) فداعش الآن ينتحر بشكل جماعي ولن يسلّم معقله بسهولة، كما أن مقاتلينا مندفعون بحماسة مما قد يفقدنا السيطرة على المعركة».

ولفت الغصري الى أن «داعش يعتمد على الانتحاريين وعدد كبير من القناصة، وهي طرق للقتال لا ينفع معها كثيرا المواجهة على الأرض»، مختتمًا حديثه بالقول «ما زلنا نقول إن المعركة النهائية لم يحدد وقتها، ولكن لو أُطلقت فلن تستغرق أكثر من يوم».

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية شنت السبت هجوماً جديداً على اخر مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سرت، معلنة ‏السيطرة على مواقع اضافية في الحي رقم 3 في شرق المدينة حيث دارت اشتباكات قتل فيها عشرة من المقاتلين ‏الحكوميين.‏

وقال المركز الاعلامي لعملية «البنيان المرصوص» الهادفة لاستعادة سرت، في بيان على صفحته على فيسبوك «قواتنا ‏تتقدم داخل الأجزاء التي تتحصن فيها فلول داعش الهاربة في الحي رقم 3 وتسيطر حتى الآن على عدة مواقع» بينها ‏مصرفان وفندق.‏ من جهته قال مقاتل في القوات الحكومية في سرت (450 كلم شرق طرابلس) «قواتنا تهاجم اخر ‏مواقع داعش».‏

وشوهدت في سرت ثلاث سيارات اسعاف تنطلق مسرعة من المدينة الساحلية باتجاه مصراتة، بينما ‏اعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» عن تفجير قوات الحكومة لسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان ‏قبل وصولهما الى هدفيهما.‏

واستخدم المقاتلون الحكوميون في بداية هجومهم الدبابات والمدفعية الثقيلة، مستهدفين بشكل خاص قناصة تنظيم الدولة ‏الإسلامية المتمركزين في الابنية، قبل ان تقوم مجموعات من المقاتلين الحكوميين بالتقدم سيراً والسيطرة على عدد من ‏الابنية في الحي، حسب مصور «فرانس برس».‏

وانخفضت وتيرة المعارك في المساء وتحولت الى اشتباكات متقطعة حيث تسمع بين الحين والآخر في سرت اصوات ‏تبادل لاطلاق النار واصوات المدافع، فيما تحوم في سماء المدينة طائرات حربية.‏

وكانت قوات حكومة الوفاق سيطرت مساء الاثنين على الحي رقم 1 في شمال المدينة، احد آخر معقلين لتنظيم الدولة ‏الاسلامية في سرت، لينحصر بذلك وجود التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية باجزاء من الحي رقم 3 في شرقها.‏وشارك نحو الف مقاتل من القوات الحكومية الاحد في هجوم على المعقلين الأخيرين لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت. ‏وخسرت القوات الحكومية في هذا الهجوم 38 من عناصرها بينما اصيب 185 آخرون بجروح.‏

وقتل في عملية «البنيان المرصوص» في سرت منذ انطلاقها في 12 أيار/مايو الماضي اكثر من 400 عنصر من ‏المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق وأصيب نحو 2500 عنصر اخر بجروح بحسب مصادر طبية. وليس هناك احصائية ‏بأعداد قتلى تنظيم الدولة الإسلامية.‏

جاء هجوم السبت في اعقاب أول زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الاربعاء الى سرت منذ ‏انطلاق العملية العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، حيث اكد ان قوات حكومته ستلاحق فلول التنظيم المتطرف ‏‏»اينما وجدوا» في ليبيا.‏

وحسب بيان حكومي، فقد اكد السراج واعضاء آخرون في الحكومة خلال الزيارة حرصهم على «مد الجبهات بما ‏تحتاجه من تسليح وعتاد، وتوفير الامدادات الطبية والعلاج اللائق للجرحى والمصابين، وهناك تنسيق مستمر مع الدول ‏الشقيقة والصديقة في هذا الاطار».‏

وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سرت من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك ومن ‏جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في الغرب ابرزها مصراتة، العاصمة الاقتصادية لليبيا.‏ ولدت هذه الجماعات عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها الزعيم السابق معمر القذافي. وبعد اطاحة ‏النظام، احتفظت هذه الجماعات باسلحتها واصبحت الجهة العسكرية الابرز في ليبيا والاكثر تاثيراً في أمنها.‏

وتلقى القوات الحكومية بناء على طلب حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة منذ الاول من آب/اغسطس، مساندة ‏امريكية جوية دخلت قبل يومين شهرها الثاني.‏

وعندما أعلن البنتاغون عن اخر جبهاته في الحرب على الجهاديين بداية الشهر الماضي، قال مسؤولون ان الحملة ‏لمساعدة القوات التي تنفذ عملية «البنيان المرصوص» في اخراج الجهاديين من سرت ستكون على الارجح سريعة، ‏مسألة «اسابيع وليس اشهراً».‏

وشددت ادارة الرئيس باراك اوباما على ان التدخل الامريكي تحكمه احتياجات الحكومة الليبية. وحتى الاول من ‏ايلول/سبتمبر، شنت الولايات المتحدة 108 ضربات في سرت بواسطة طائرات بدون طيار وقاذفات ومروحيات.‏ وسيشكل سقوط سرت ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق وسوريا.‏