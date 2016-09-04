﻿رئيسة الوزراء البريطانية تحذر من «أوقات صعبة» لاقتصاد بلادها

لندن – أ ف ب: حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، من احتمال ان يواجه الاقتصاد البريطاني «أوقاتا صعبة مقبلة» في وقت تسعى إلى بناء علاقات تجارية خلال قمة مجموعة العشرين في الصين بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست».

واستبعدت، في مقابلة مع تلفزيون «بي.بي.سي»، اجراء انتخابات عامة جديدة في وقت قريب، مؤكدة حاجة بريطانيا الى الاستقرار بعد استفتاء حزيران/يونيو على الخروج من الاتحاد الاوروبي. وعبرت عن تفاؤل بصحة الاقتصاد البريطاني، لكنها حذرت في الوقت نفسه من انه قد تكون هناك أوقات عصيبة. وقالت ماي «لن أدعي ان كل الأمور ستكون سهلة. اعتقد اننا يجب ان نكون مستعدين لحقيقة انه قد تكون هناك بعض الأوقات الصعبة المقبلة. لكنني متفائلة».

إلى ذلك أكدت ماي، التي تولت منصبها في تموز/يوليو اثر استقالة ديفيد كاميرون بعد الاستفتاء، أنها لا تنوي الدعوة الى انتخابات عامة في وقت قريب. وقالت «لا أريد ان أدعو إلى انتخابات مبكرة».

وأضافت «لقد كنت واضحة جدا لأنني أعتقد أننا بحاجة إلى هذه الفترة، هذا الاستقرار، لنكون قادرين على التعامل مع القضايا التي تواجه البلاد وأجراء الانتخابات العام 2020».

وستلتقي ماي قادة في قمة العشرين، بينهم الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والصيني شي جينبينغ.

وأوضحت انها ترغب في ان تستطلع كيف ستكون الاتفاقات التجارية معهم في المستقبل بعد «بريكست».

لكن أوباما كان حذر البريطانيين بقوة من الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلا انهم سيضطرون الى الوقوف في «اخر قائمة الانتظار» للتوصل الى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.