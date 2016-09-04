﻿مسؤول في البنك المركزي: الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج أسعار فائدة أعلى كثيرا

ريتشموند – رويترز: قال جيفري لاكر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، أمس الأول أن الاقتصاد الأمريكي يبدو قويا بما يسمح برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى كثيرا.

وأضاف لاكر -وهو عضو في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي ليس له حق التصويت هذا العام- إنه مازال يؤيد زيادة في أسعار الفائدة عاجلا لا آجلا، وأن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو/تموز الماضي كان «وقتا مناسبا» لتشديد السياسة.

ومتحدثا إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في ريتشموند جادل لاكر بأن تحليلا اقتصاديا موسعا يشير إلى أن سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي لمجلس الاحتياطي هو حاليا منخفض جدا. وأضاف قائلا «يبدو أن سعر فائدة الأموال الاتحادية يجب رفعه إلى مستوى أعلى بشكل كبير مما هو الآن.» وأدلى لاكر بتعليقاته بعد أن قالت الحكومة الأمريكية ان تباطؤا في نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العام في أغسطس/آب قد يستبعد فعليا زيادة للفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين أن لاكر لن يصبح له حق التصويت على قرارات السياسة النقدية حتى 2018، إلا إنه يشارك في المناقشات بشأن أسعار الفائدة. ويبدو مجلس الاحتياطي منقسما بشكل حاد بين صانعي السياسة الذين يؤيدون زيادات للفائدة في الاجل القصيرـ وأؤلئك الذين يحثون على توخي المزيد من الحذر.