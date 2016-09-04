﻿السعودية تقود بورصات الخليج للصعود مع تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب

دبي – رويترز: قادت البورصة السعودية أسواق الأسهم الخليجية للصعود أمس الأحد، مع قيام الرياض بتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في أسواقها المالية. وتلقت معظم البورصات الأخرى في المنطقة دعما أيضا من ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المطلوبة للمؤسسات الأجنبية حتى تكون مؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم في المملكة، ورفعت الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم.

ومن المستبعد أن تؤدي الإصلاحات إلى قفزة مفاجئة في تدفقات الأموال الأجنبية الجديدة إلى المملكة، حيث أن الملكية الأجنبية الفعلية للأسهم تقل كثيرا عن الحدود القصوى السابقة. ولا يزال كثير من المستثمرين محجمين نظرا للتقييمات الأقل جاذبية والتباطؤ الاقتصادي الحاد بفعل هبوط أسعار النفط.

ورغم ذلك فإن المتوقع أن تدعم الإصلاحات الأسهم على الأجل الطويل. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة، مع صعود الأسهم بشكل عام. وزاد سهم «اللجين» التي تستثمر في البتروكيميائيات 3.4 في المئة. وقبل الإصلاحات بلغت الملكية المباشرة للمؤسسات الأجنبية في أسهم الشركة ما يزيد أربعة في المئة وهي نسبة مرتفعة نسبيا.

وارتفع سهم «إعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» 3.5 في المئة، بعدما نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله ان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يجري محادثات للاستثمار في شركة «المدينة الاقتصادية».

وقفز سهم «الوطنية للتأمين» 6.9 في المئة، في أكثف تداول له خلال أربع سنوات بعدما بلغ أدنى مستوياته في خمسة أعوام.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة، مع صعود سهم مجموعة «جي.إف.إتش» المالية 4.6 في المئ، وكان الأكثر تداولا في السوق.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة تحت ضغط ضعف أسهم البنوك. وانخفض سهم بنك الخليج الأول 1.3 في المئة. ولم تشهد معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا تحركات تذكر.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مع استقرار السوق في تعاملات هزيلة، بعدما شهدت هبوطا حادا لجلستين بفعل جني الأرباح. وصعد سهم «صناعات قطر» 1.5 في المئة. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3 في المئة مدعوما بصعود سهم «غلوبال تليكوم» 2.2 في المئة.

وقفز سهم «الشرقية للدخان» سبعة في المئة، بعدما وافق مجلس إدارة أكبر شركة منتجة للسكائر في مصر على زيادة رأس المال 750 مليون جنيه مصري (84 مليون دولار) من خلال توزيع سهم مجاني واحد مقابل كل سهم أصلي قائم.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 6099 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 3535 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي هبط 0.2 في المئة إلى 4472 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10850 نقطة. كما زاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5728 نقطة.

وتراجع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5395 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1141 نقطة. وفي مصر صعد المؤشر 1.3 في المئة إلى 8241 نقطة.