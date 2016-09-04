دبي تعلن عن مشروع جديد بقيمة 20 مليار دولار

دبي – رويترز: أعلنت «دبي القابضة»، ذراع الاستثمار لحاكم الإمارة، عن مشروع لتطوير مدينة جديدة بقيمة 20 مليار دولار، وهو ما يشير إلى خطط دبي في تسريع وتيرة النمو رغم تأثير هبوط أسعار النفط على المنطقة.

لكن في دلالة على توخي الحذر قال مسؤولون أمس الأحد ان المشروع سيبنى على مراحل بناء على الطلب في السوق بدون موعد نهائي محدد. وأضافوا أن ترتيبات التمويل لم تستكمل بعد.

ومن المنتظر أن تتضمن المرحلة الأولى من مشروع «الجميرا سنترال» والتي تتكلف 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) 2800 غرفة فندقية وثلاثة آلاف شقة. وقال مورغان باركر، رئيس أنشطة التشغيل في «الجميرا سنترال» للصحافيين «نجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف المعتادة لبناء المشروع.

وستقع مدينة «جميرا سنترال» على أرض كانت مخصصة سابقا لمركز التسوق العملاق مول العالم والذي كان سيتضمن مساحات تسوق تبلغ ثمانية ملايين قدم مربعة (745 ألف متر مربع) متصلة بحديقة ترفيهية و100 فندق.

كان مشروع «مول العالم» قد أُعلن في منتصف 2014 حينما بدأت أسعار النفط هبوطها الحاد. وفي الأسبوع الماضي قالت «دبي القابضة» انها قررت نقل «مول العالم» إلى موقع جديد لكن المسؤولين امتنعوا أمس الأحد عن الإجابة على تساؤلات بشأن مستقبل ذلك المشروع.

ورغم أن اقتصاد دبي يتأقلم بشكل أفضل من جيرانها مع النفط الرخيص، مدعوما بالسياحة وخدمات أنشطة الأعمال، إلا أن أسعار العقارات في الإمارة هبطت منذ العام الماضي، وتم تجميد بعض مشروعات العقارات السكنية والتجارية أو إلغاؤها.