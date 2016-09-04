استئناف انتاج الفوسفات بمنجم المظيلة في تونس

قفصة (تونس) – أ ف ب: استؤنف انتاج الفوسفات، القطاع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي، في المظيلة ثاني اكبر مدن «الحوض المنجمي» في ولاية قفصة، إثر توقف استمر أكثر من ثلاثة اشهر، بحسب مسؤول في شركة «فوسفات قفصة» المملوكة للدولة.

وقال طيّب اليحياوي المدير العام للشركة «استؤنف منذ مساء السبت العمل في مقاطع الفوسفات بالمظيلة بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة اشهر».

وكان الانتاج توقف بشكل كامل في منجم المظيلة بسبب نزاع بين قبيلتين حول ملكية قطعة ارض في المنطقة.

والمظيلة ثاني منتج للفوسفات في الحوض المنجمي بعد المتلوي.

ومنذ الإثنين الماضي تعطل انتاج الفوسفات بشكل كامل في المتلوي بسبب اعتصام عاطلين في أحد مواقع الانتاج الرئيسية في المنجم. ويطالب المعتصمون بتوظيفهم في شركة فوسفات قفصة.

وشركة فوسفات قفصة هي المشغل الرئيسي في ولاية قفصة، حيث تشمل البطالة ربع السكان ممن هم في سن العمل.

يتكون الحوض المنجمي من اربع مدن هي المظيلة والرديّف وأم العرائس والمتلوي. وكانت هذه المنطقة شهدت انتفاضة كبيرة في 2008. ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، تعيش منطقة الحوض المنجمي على وقع اعتصامات واحتجاجات لسكان يعطلون نشاط شركة فوسفات قفصة للمطالبة بتوظيفهم.

وفي كل مرة يتكرر السيناريو نفسه، إذ ترفض الحكومة بادئ الامر مطالب المحتجين، ثم توظفهم فيرتفع الانتاج ببطء، قبل ان يأتي حراك جديد يشل الإنتاج الى حين حصول وعود بانتدابات جديدة.

وسنة 2010 كانت العائدات المالية لتصدير الفوسفات تمثل 10 في المئة من اجمالي ايرادات صادرات تونس.

وقد انتجت البلاد في العام نفسه أكثر من 8 ملايين طن من الفوسفات.

ويوم 26 اغسطس/آب الماضي اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان انتاج الفوسفات في تونس تراجع خلال السنوات الخمس الاخيرة بنسبة 60 في المئة ليعود الى مستوى انتاج سنة 1928.

وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان تراجع انتاج الفوسفات كبد تونس خسائر مالية بلغت 5 مليارات دينار (ملياريْ يورو) في خمس سنوات.

من جانبه حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان اصدره مكتبه في قفصة من ان «شركة فوسفات قفصة» اصبحت مهددة بـ»انهيار تام» في حال تواصل تعطيل الانتاج.

وطالب الاتحاد «المحتجين والمعتصمين المعطلين لانتاج ونقل الفوسفات، بالكف عن كل تحرك يشل نشاط شركة فوسفات قفصة، وكل المرافق الاقتصادية الاخرى في الجهة، حتى تشرع الحكومة في مباشرة تحقيق الانجازت التنموية الموعودة والبدء في فض المشاكل الاجتماعية المزمنة في الجهةالجهة».