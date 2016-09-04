﻿يوفنتوس يقترب من تجديد عقدي بونوتشي وديبالا

روما – د ب أ: أقترب نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الخمسة الماضية من تجديد عقد ليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا. ونال المدافع بونوتشي إشادة الأسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي وصفه بأنه أحد أفضل المدافعين في العالم. ومن المتوقع أن يجدد بونوتشي عقده مع يوفنتوس حتى نهاية موسم 2021 مقابل خمسة ملايين يورو في العام الواحد. وبالنسبة لديبالا فإنه يتقاضى حاليا ثلاثة ملايين يورو سنويا، ومن المقرر زيادة راتبه إلى 4.5 مليون يورو بعد تجديد عقده أو ربما أكثر من ذلك نظرا للاهتمام الواضح الذي يلقاه اللاعب من برشلونة وريال مدريد الأسبانيين.

غرناطة الاسباني يقترب من فسخ عقد انغولو بسبب الكوكايين!

مدريد – د ب أ: اقترب غرناطة الأسباني من إلغاء تعاقده مع المهاجم الإكوادوري خوسي انغولو بعد ثبوت تورطه في تعاطي الكوكايين. وفي بيان رسمي لغرناطة أكد أن إعادة التحليل أثبتت تورط انغولو في تعاطي الكوكايين بعدما كشف للمرة الأولى عن تورطه في هذا الفعل المشين خلال مشاركته في كأس ليبرتادوريس. وقال بيرو تورالبو مدير الكرة بغرناطة أنه تم التأكد من تعاطي أنغولو، الذي جاء إلى الفريق في صفقة قياسية، للكوكايين مشيرا إلى قرب استغناء النادي عنه. ولن يضطر غرناطة لدفع قيمة الصفقة التي تبلغ 4.5 مليون يورو إلى نادي اندبندينتي دلي فالي. وما زال أنغولو موجوداً في غرناطة لكنه لم يتدرب مع الفريق منذ انتشار نبأ تورطه في تعاطي المخدرات.

روما الإيطالي يهزم بطل الأرجنتين ودياً

روما – الأناضول: فاز روما الإيطالي، على ضيفه سان لورينزو الأرجنتيني، 2/1، في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين، استعدادا لعودة النشاط الرياضي في إيطاليا والأرجنتين. وجاء هدفي روما عن طريق خوان ايتوربي وكيبا في الدقيقتين 53 و72، بينما جاء هدف بطل الأرجنتين عن طريق فيرناندو بيلوتشي في الدقيقة 58. ويتوقف النشاط الرياضي حاليا في إيطاليا والأرجنتين بسبب تصفيات قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

الإتفاق السعودي يتعاقد مع يوسف السالم

الرياض – د ب أ: تعاقد الاتفاق السعودي مع مهاجم الهلال السابق يوسف السالم لمدة عامين في صفقة انتقال حر، وبذلك يعود اللاعب لناديه الذي غادره قبل ثلاثة مواسم. وأكد السالم أن عودته للاتفاق هي عودة لبيته، مشدداً بأنه اختار الاتفاق من بين عدد من العروض التي وصلته منذ أن أنهى ارتباطه مع الهلال. وقال: «اخترت العودة للاتفاق تقديراً للنادي الذي كان له دور مهم في مسيرتي، ولإدارة ناديه التي ارتبط معها بعلاقة مميزة، ولجماهيره التي ما زالت تتعامل معي كأحد أبناء النادي». وأضاف: «أدرك أن حجز مكانا في التشكيلة الأساسية لن يكون سهلاً لوجود أسماء مميزة في الهجوم، ولأنني بعيد نوعاً ما عن اللعب بشكل مستمر، لكنني سأبذل جهدي للحصول على مركز أساسي».

السد القطري يتعاقد مع الجزائري حمرون

الدوحة – د ب أ: أعلن السد القطري تعاقده مع الجزائري يوغرطة حمرون من ستيوا بوخارست الروماني لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بنهاية فترة تعاقده مع النادي القطري. وأصبح حمرون المحترف الرابع في الفريق بعد مواطنه بغداد بونجاح والأسباني تشافي والإيراني مرتضى كونجي. وأعرب حمرون عن سعادته وشعوره بالفخر للعب في السد مؤكدا انه يعرف الفريق جيدا من خلال متابعته لعدد من مبارياته على التلفزيون وانه كان يضم اللاعب الجزائري الكبير نذير بلحاج. وقال: «أتمني أن أكون إضافة حقيقية للفريق في الموسم المقبل وأن أضع بصمة ملموسة من خلال حصد أكبر عدد من البطولات وهو طموحي الذي سأبذل من خلاله كل الجهد بمعاونة جميع زملائي بالفريق». وأكد: «تلقيت العديد من العروض في الفترة الماضية وكان أبرزها من سبارتا براغ التشيكي عقب مواجهة جمعته مع فريقي ستيوا بوخارست في تصفيات الدوري الأوروبي لكنني اعتذرت لأنني حسمت أمري باللعب لنادي السد».

قطر تفوز بالبطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية

الرباط – الأناضول: فاز المنتخب القطري بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال في المغرب. وتغلب المنتخب القطري في المباراة النهائية للبطولة على نظيره العماني بشوطين بدون رد، بواقع 25-23 و21-12. ومثل المنتخب القطري في المباراة النهائية الثنائي جيفرسون سانتوس وشريف يونس، بينما مثل الثنائي العماني هيثم خلفان الشريقي وأحمد الحوسني. وأقيمت فعاليات البطولة في المغرب بين 28 أغسطس/ آب الماضي و3 سبتمبر/ أيلول الجاري.