﻿موراي يتجاوز أخطاءه ويصعد إلى الدور الرابع… وفافرينكا يفوز بشق الأنفس

نيويورك – د ب أ: تجاوز البريطاني أندي موراي قدرا هائلا من الأخطاء غير المبررة ليصعد إلى الدور الرابع ل (فلاشينغ ميدوز) أخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وارتكب موراي 63 خطأ غير مباشر قبل أن يفوز على الإيطالي باولو لورينزي 7/6 (7/4) و7/5 و6/2 و6/3 في الدور الثالث. وقال موراي: «توقفت عن الاندفاع خلال تبادل التسديدات لفترات طويلة، وارتكبت الكثير من الأخطاء غير المبررة». وأضاف: «عندما أبطأت من سرعة أدائي وانتظرت التسديدة المناسبة ما أسفر عن تقليل الأخطاء غير المبررة بدأت الأمور تصب في صالحي». وأوضح: «ربما استغرقت المباراة أطول مما أردت، لكني تأهلت في النهاية، لم ألعب بشكل جيد لذا أشعر بالسعادة للتأهل».

وخاض السويسري ستانيسلاس فافرينكا مباراة ماراثونية استغرقت أربع ساعات قبل أن يهزم البريطاني دانييل ايفانز 4/6 و6/3 و6/7 (6/8) و7/6 (8/10) و6/2. وفاز الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس على الفرنسي نيكولا ماهو 4/6 و6/2 و6/2 و6/2. واحتفل النمساوي دومينيك تيم بعيد ميلاده الـ23 بتغلبه على بابلو كارينو بوستا 1/6 و6/4 و6/4 و7/5 ليصعد للدور الرابع من البطولة للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ من البطولة. وقال تيم: «كان من دواع سروري أن ألعب المباراة في ملعب ممتلئ بالجماهير في يوم عيد ميلادي. كانت مباراة صعبة ورائعة. إنها أفضل هدية لي». وخسر تيم في المجموعة الاولى لكنه تمكن من العودة والفوز بثلاث مجموعات ليتأهل للدور الرابع. وقال اللاعب النمساوي: «كانت البداية سيئة، وفجأة خسرت المجموعة الأولى، كان علي ان أركز في المجموعتين الثانية والثالثة». وفاز الأرجنتيني خوان دل بوترو الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو، على الأسباني ديفيد فيرير 7/6 (3/7) و6/2 و6/3 ليواجه تيم في الدور الرابع.

وفي منافسات السيدات، سجلت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى على العالم رقما قياسيا يتمثل في تحقيق الفوز رقم 307 في تاريخ مشاركاتها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى لتتخطى الرقم القياسي السابق لمارتينا نافراتيلوفا. وفازت ويليامز على السويدية يوهانا لارسون 6/2 و6/1 لتصعد إلى الدور الرابع. وقالت سيرينا: «إنه انجاز مذهل ولا يوجد مكان أفضل من هنا لتحقيق هذا الانجاز، خلال مسيرتي خضت الكثير من المباريات هنا». و تأهلت ثلاث مصنفات للأسبوع الثاني من آخر بطولة كبرى هذا الموسم. وتغلبت أنييسكا رادفانيسكا، المصنفة الرابعة، على الفرنسية كارولين غارسيا 6/2 و6/3 فيما كافحت المصنفة الخمسة سيمونا هاليب للفوز على المجرية تيميا بابوس 6/1 و2/6 و6/4. وتأهلت الأسبانية كارلا سواريز نافارو على حساب الروسية إلينا فسينينا 6/3 و6/4 كما فازت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة العاشرة على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 6/2 و6/4.