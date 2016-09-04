﻿فورمولا ـ 1: روزبرغ يتوج بسباق إيطاليا ويقترب من صدارة هاميلتون

مونزا (إيطاليا) – د ب أ: توج الألماني نيكو روزبرغ بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1.

وتفوق روزبرغ على زميله البريطاني في مرسيدس لويس هاميلتون الذي حل في المركز الثاني بالسباق. واستفاد روزبرغ من الخطأ الذي وقع فيه هاميلتون في بداية السباق ليحقق الفوز ويقلص الفارق مع زميله البريطاني في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين إلى نقطتين فقط، بعدما أنهى السباق في ساعة واحدة و17 دقيقة و28.089 ثانية. وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول ولكنه سجل بداية كارثية ليتراجع إلى المركز السادس خلف روزبرغ وثنائي فيراري سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن وفالتيري بوتاس سائق ويليامز ودانييل ريكاردو سائق ريد بول. وفرض روزبرغ هيمنته على السباق وحقق أول فوز له على مضمار مونزا وفوزه الحادي والعشرين طوال مسيرته. ونجح هاميلتون في إنهاء السباق في المركز الثاني لكنه عجز عن التتويج باللقب، فيما جاء فيتيل في المركز الثالث يليه رايكونن ثم ريكاردو في المركز الخامس ثم فالتيري بوتاس في المركز السادس يليه ماكس فيرستابن ثم سيرخيو بيريز ثم فيليبي ماسا في المركز التاسع يليه نيكو هلكنبرغ في المركز العاشر. ويتصدر هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات، الترتيب العام للسائقين برصيد 250 نقطة مقابل 248 نقطة لروزبرغ قبل سباق جائزة سنغافورة الكبرى في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري..

وكان هاميلتون يتطلع لمعادلة إنجاز الأرجنتيني خوان مانويل فانغيو عبر الفوز بلقب سباق إيطالي ثلاث مرات متتالية بعدما عادل رقم فانغيو وايرتون سينا في الحصول على مركز الانطلاق الأول في مونزا خمس مرات، بعدما قدم آداء مذهلا خلال التجربة الرسمية يوم السبت. ولكن الأمور سارت بشكل معاكس في بداية السباق بالنسبة لهاميلتون الذي كان يتطلع لتحقيق فوزه رقم 50 في مسيرته. واستغل روزبرغ الموقف لصالحه ووسع الفارق في الصدارة إلى ست ثوان أمام فيتيل الذي كان يحتل المركز الثاني في بداية السباق. ولكن بداية سائقا فيراري فيتيل ورايكونن للسباق كانت بالاعتماد على الإطارات فائقة الليونة ولم يغيرا الإطارات عندما دخلا إلى مركز الصيانة في اللفتين السادسة عشرة والسابعة عشرة على الترتيب في الوقت الذي تحول فيه روزبرغ وهاميلتون من الإطارات اللينة إلى الإطارات المتوسطة في اللفتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين على التوالي. واحتفظ روزبرغ بتفوقه على فيتيل بفارق أكثر من أربع ثوان عندما دخل فيتيل إلى مركز الصيانة في اللفة الرابعة والثلاثين وقام بالتحول إلى الإطارات اللينة وسار رايكونن على نهج زميله ذاته بعدما دخل مركز الصيانة في اللفة التالية. وكان روزبرغ يتفوق بفارق 11 ثانية على هاميلتون ولكن السائق البريطاني نجح في تقليص الفارق لينهي السباق في المركز الثاني. وخرج باسكال فيرلين سائق مانور من السباق في اللفة الثامنة والعشرين بعد خروج سحابة كبيرة من الدخان من سيارته، وتعرض فيليبي نصر سائق ساوبر وجوليون بالمر سائق رينو لنفس المصير بعد تحطم سيارتيهما عقب حادث تصادم في وقت مبكر من السباق، ولحق بهما دانيل كفيات سائق تورو روسو إلى خارج السباق لاحقا.