﻿كوت ديفوار حاملة اللقب تحجز مكانا في النهائيات… والعلامة الكاملة للسنغال

عواصم – رويترز: حجز منتخب كوت ديفوار حامل اللقب مكاناً في نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم العام المقبل بعدما سجل جوناثان كودجيا هدفا رائعا خلال التعادل 1-1 مع سيراليون في بواكي.

وسجل كودجيا، المنضم لأستون فيلا الأسبوع الماضي قبل أن يحصل على مكان في التشكيلة الأساسية لبلاده، الهدف الأول لكوت ديفوار التي كانت بحاجة لنقطة واحدة لضمان التأهل للنهائيات. وكان التأهل صعبا على حساب سيراليون التي تعادلت عبر كي كمارا في الدقيقة 66، وكاد المهاجم الذي يلعب في الدوري الامريكي أن يسجل مرة أخرى من ضربة رأس لكن ايريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد أخرج الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى. وكان الفوز سيعيد سيراليون لكأس الأمم الافريقية لأول مرة في 20 عاما. وباتت كوت ديفوار الدولة رقم 11 التي تتأهل للنهائيات التي ستقام في يناير/ كانون الثاني. وحسمت البطاقات الخمس المتبقية في المباريات التي اجريت في وقت متأخر أمس.

وسجل صلاح الدين سعيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفوز اثيوبيا 2-1 على سيشل وتحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة على أمل التأهل ضمن أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني في 13 مجموعة. لكن على اثيوبيا انتظار نتائج العديد من المباريات لمعرفة مصيرها. وفي المجموعة 11 حققت السنغال علامة النجاح كاملة بالفوز للمرة السادسة في ست مباريات حين هزمت ناميبيا 2-صفر في دكار بهدفي دياو بالدي كيتا وفمارا ديديو. وتعادلت غانا التي ضمنت التأهل في يونيو/ حزيران الماضي 1-1 على أرضها مع منتخب رواندا المتواضع الذي سجل هدفا من ركلة حرة قرب النهاية عبر مهاجيري هاكيزيمانا. وأحرز مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي كليتشي ايهيناتشو هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر على تنزانيا في أول مباراة للمدرب جيرنوت رور، لكن نيجيريا فقدت بالفعل فرصة التأهل للبطولة. وخسر منتخب الرأس الأخضر 1-صفر على أرضه أمام ليبيا ليفشل في التأهل للبطولة التي شارك في آخر نسختين لها.

وفاز منتخب الكاميرون على ضيفه غامبيا 2/صفر في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة عشرة. وسجل هدفي المنتخب الكاميروني بنيامين موكاندغو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء وكارل توكو إيكامبي في الدقيقة 53. ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب غامبيا عند نقطتين في المركز الرابع الأخير. وكان المنتخب الكاميروني ضمن تأهله للنهائيات من الجولة الماضية. وخيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت منتخب أنغولا بضيفه مدغشقر في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية. وتقدم منتخب مدغشقر بهدف سجله باباسي في الدقيقة 17 وتعادل منتخب انغولا في الدقيقة 55 عن طريق جيلسون. ورفع منتخب أنغولا رصيده إلى خمس نقاط في الثالث كما رفع منتخب مدغشقر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

والتحق بوركينا فاسو وأوغندا بركب المتأهلين، حيث تغلب بوركينا فاسو 2/1 على بوتسوانا، فيما فاز أوغندا 1/صفر على جزر القمر في المجموعة الرابعة. وصعد بوركينا فاسو عقب صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة أمام نظيره الأوغندي، الثاني، المتساوي معه في الرصيد، الذي تأهل هو الآخر للنهائيات بعدما ضمن تواجده ضمن أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثاني في التصفيات. ويصعد متصدرو المجموعات الـ13 للنهائيات مباشرة، كما يتأهل أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثاني أيضا، باستثناء المجموعتين السابعة والتاسعة اللتان تتكونان من ثلاثة منتخبات فقط. في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوتسوانا عند ست نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب جزر القمر متذيل الترتيب. وفي العاصمة الأوغندية كمبالا، تأهل منتخب أوغندا للنهائيات للمرة الأولى منذ 39 عاما، إثر فوزه الصعب 1/صفر على جزر القمر. كانت آخر مشاركة للمنتخب الاوغندي في نسخة البطولة عام 1978 بغانا. ويدين المنتخب الأوغندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه فاروق ميا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35.