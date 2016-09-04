﻿الوصل يفوز على الشارقة… وتعادل الجزيرة والوحدة

أبو ظبي – د ب أ: انتزع فريق الوصل فوزا صعبا من ضيفه الشارقة 1/صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الاولى ل لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل الجزيرة مع الوحدة 2/2. وفاز الشباب على دبا الفجيرة 3/2 ضمن منافسات المجموعة الثانية. وحصد الوصل أول ثلاث نقاط فيما يظل الشارقة بلا رصيد.

ويدين فريق الوصل بالفضل في هذا الفوز لرودريغو ديغاو لاعب الشارقة بعدما سجل هدفت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67 علما بأن فريق الشارقة أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 14 عن طريق ادريان ميرزيفسكي. وفي المباراة الثانية، فشل الوحدة في الحفاظ على تقدمه بهدفين وتعادل مع الجزيرة 2/2. وتقدم الوحدة بهدفين نظيفين سجلهما خورخي لويس فالديفيا وسيبستيان تيغالي في الدقيقتين السادسة و35 قبل أن يتعادل الجزيرة بهدفين متتاليين سجلهما مبارك بوصوفه وفارس جمعة في الدقيقتين 50 و58. وشهدت المباراة طرد خورخي لويس فالديفيا في الدقيقة 66. وحصد كل فريق على أول نقطة له بالبطولة. وفي المجموعة ذاتها، انتزع الشباب فوزا صعبا من دبا الفجيرة 3/2. وحصد الشباب أول ثلاث نقاط له، فيما يظل فريق دبا الفجيرة بلا نقاط. وسجل أهداف الشباب هنريك لوفانور (هدفين) في الدقيقتين 11 و64 ورود بويمانز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي دبا الفجيرة دانيلو الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 61.