﻿كأس المغرب: الجيش الملكي وأولمبيك آسفي يقتربان من ربع النهائي

الرباط – الأناضول: اقترب فريقا الجيش الملكي وأولمبيك آسفي من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم.

وتغلب الجيش الملكي، على مضيفه «شباب الريف الحسيمة» برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة. وجاءت الرباعية عن طريق إلياس حداد ومهدي برحمه ومصطفى اليوسفي والمهدي النغمي في الدقائق 3 و5 و11 و90. وبذلك، يكفي الجيش الملكي التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بأقل من أربعة أهداف، في لقاء الإياب الذي يقام في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، للتأهل إلى ربع النهائي. وفي مباراة ثانية، فاز أولمبيك آسفي على ضيفه اتحاد سيدي قاسم بهدفين مقابل هدف. وسجل هدفي أولمبيك آسفي كمال آيت الحاج وياسين الرامي في الدقيقتين 21 و63، بينما أحرز هدف اتحاد سيدي قاسم آمين محا في الدقيقة 79. ويكفي أولمبيك آسفي الفوز أو التعادل في لقاء الإياب الذي سيقام الأسبوع المقبل للتأهل إلى الدور التالي.