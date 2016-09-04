﻿الدوري المصري: النيجيري أجاي: الأهلي صانع النجوم في افريقيا!

القاهرة – الأناضول: قال المهاجم النيجيري جونيور أجاي، المنتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إن الأخير هو صانع النجوم في القارة الإفريقية.

وفي تصريح لموقع النادي، قال أجاي: «أعلم أن الأهلي هو صانع النجوم على مستوى إفريقيا، وأنه الفريق الوحيد في القارة السمراء الذي يفوز بكل البطولات، ولهذا سأقاتل حتى يظل الأهلي هو رقم واحد، وأفوز معه بكل البطولات». وعن مثله الأعلى، قال أجاي: «مثلي الأعلى في نيجيريا هو أسطورة النسور الخضر نوانكو كانو، نجم أرسنال الإنكليزي السابق، وعلى المستوى العالمي تيري هنري، نجم منتخب فرنسا، أما في مصر فيعد محمد أبو تريكة، وعماد متعب هما مثلي الأعلى». وأعرب النيجري جونيور أجاي عن سعادته بالتواجد في القلعة الحمراء، مؤكدا أن انضمامه للأهلي، خطوة كبيرة جدا في حياته وفي مستقبله مع الكرة، مشيرا الى أنه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه حتى تكون أسرة الأهلي سعيدة بانضمامه إليها وبتواجده بينها. وأوضح جونيور أن ارتداء قميص الأهلي كان حلما كبيرا، مؤكدا أنه لم يصدق الآن أنه أصبح فردا في الكتيبة الحمراء، وأصبح جزءا من أسطورتها، وفق تعبيره. وعن عدم مشاركته مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قال أجاي إنه لم يشارك أساسيا في الأولمبياد نتيجة للإجهاد الشديد والسفر الطويل، مؤكدا أنه في النهاية يحترم قرار المدرب الذي فضل الاعتماد على زملائه من اللاعبين المحترفين في كبرى الأندية الأوروربة، لكنه في النهاية سعيد بتجربته مع منتخب بلاده وأنه يشعر بالفخر والسعادة لأنه ساهم مع زملائه في الفوز بالميدالية البرونزية.