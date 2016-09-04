﻿بونوتشي يعود إلى إنقاذ دفاع الأزوري في مستهل مشواره الرسمي اليوم

روما – د ب أ: في أعقاب حالة الترنح التي أصابت الفريق من جراء الهزيمة أمام فرنسا 1/3، يستهل المنتخب الإيطالي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بمواجهة اسرائيل اليوم، وسط مشكلة حقيقية في خط دفاع الفريق.

ويتحتم على جانبييرو فينتورا المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي التعامل مع اهتزاز خط دفاع فريقه منذ توليه المسؤولية خلفا لانطونيو كونتي الذي قاد الازوري لبلوغ دور الثمانية في «يورو 2016» وسط أداء صلب على المستوى الدفاعي، إذ اهتزت شباك الفريق مرتين فقط في خمس مباريات. وسيستفيد فينتورا من عودة المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي بعدما قضى الفترة الماضية مع ابنه ماتيو الذي أصيب بحالة مرضية. وفوجئ كل من تابع المباراة الودية أمام فرنسا يوم الخميس الماضي في باري، بالأداء الباهت للمدافع المخضرم جورجيو كيليني الذي يتحمل مسؤولية الهدفين الأول والثاني للديوك. ولم يكن هذا ما تتوقعه الجماهير من خط الدفاع الأساسي ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في آخر خمسة مواسم، والذي يضم الحارس جانلويجي بوفون واندريا بارتزالي وبونوتشي بجانب كيليني. وألقى المدرب البرتو زاكارزني باللوم على زملاء كيليني في ما حدث في مباراة فرنسا، مستندا إلى أن خط الدفاع من المفترض أن يكون على قلب رجل واحد وأن يتوقع اللاعبون إمكانية أن يقع زميل لهم في الخطأ. بينما تحدث آخرون عن أن الأخطاء الدفاعية ستتلاشى مع عودة بونوتشي. وتقبل كيليني النقد الذي وجه له وأكد دعمه للفريق قبل المباراة الرسمية الأولى للمدرب فينتورا. وقال كيليني: «فينتورا ترك أثرا رائعا فينا ولديه تأثير كبير على الفريق، ندرك أن هناك الكثير من العمل ينبغي إنجازه وعلينا أن نكون أكثر حذرا في مباراة الغد». وأضاف: «المباريات خارج الأرض في دور المجموعات مهمة للغاية وهذه المباراة ستكون واحدة من أصعب المواجهات، نتعامل معها بحرص وصلابة، سيكون من المهم أن نحقق الفوز».

وضمنت روسيا فقط التأهل إلى كأس العالم بصفتها الدولة المنظمة، فيما يتنافس 53 منتخبا على 13 بطاقة تأهل للمونديال. وبالتالي ستكون المنافسة أشد شراسة من تصفيات التأهل إلى «يورو 2016» بفرنسا، والتي شارك بها 24 منتخبا. ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع للتصفيات الأوروبية مباشرة إلى كأس العالم، فيما يتأهل الأربعة الآخرون من خلال خوض دور فاصل بين افضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني. ويبدو أن مباراة إيطاليا مع اسرائيل ضمن المجموعة السابعة اليوم على استاد «سامي اوفير» في حيفا، تشكل تهديدا محدودا للأزوري الذي يخوض مباراته التالية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في مواجهة ضيفه الأسباني ثم يواجه مقدونيا وليختنشتاين والبانيا. ويفتقد فينتورا جهود لاعب الوسط المخضرم دانيلي دي روسي بسبب الكدمة التي تعرض لها أمام فرنسا، لكن من المقرر أن يشارك ماركو فيراتي في المباراة بعد الدفع به امام فرنسا، وكذلك الحال للمهاجمين غراتسيانو بيلي وإدير في ظل اعتماد فينتورا على طريقة لعب 3/2/5.