﻿خليل المغامسة: علاقتي بالإبرة والخيط عمرها ستة عقود وعنفوان المتنبي يستهويني

الناصرة – «القدس العربي»: من يواجه الرتابة والملل في عمله نتيجة توالي الأيام في المكان ذاته وبالأدوات ذاتها فليقرأ قصة الشيخ الفلسطيني خليل مغامسة (أبو إبراهيم) (83) فلسطيني من مدينة الناصرة داخل أراضي 48 لا يملك الكثير من الأدوات داخل محل خياطة متواضع عمره من عمره. لكن أبو إبراهيم يتمتع بصبر يطول ولا ينضب ولا يزال قادرا على إدخال الخيط بالإبرة دون نظارات. بدأت قصة حب المغامسة مع الحياكة منذ 64 عاما. ويأبى وقف مشواره الطويل مع الإبرة والخيط حبا بالإنتاج وخوفا من الملل.

«القدس العربي» زارته في محلة وسـط الناصرة. استشعرنا دفء الرابطة الوجدانية بين الـخياط وإبـرته. وقال مغامسة إن جلوسه خلف ماكينة الخياطة كل يوم متنقلا ببصره بين الإبرة والخيط لساعات يهبه الشعور بالمتعة والطاقة المتجددة.

ويختص مغامسة بخياطة الشوادر المعدة للمراكب والخيم ولشرفات المناز، كما يحيك الحقائب الجلدية المختلفة وكافتها مصنوعة من الخيطان القطنية. ويقول إن مشواره مع الإبرة والخيط بدأ مبكرا عام 1952 يوم ذهب لمدينة حيفا بحثا عن عمل وما لبث أن وجد نفسه يعمل في إحدى محلات الخياطة هناك فاكتسب المهنة وعمل بها طيلة 13 عاما.

وفي 1966 افتتح محلا خاصا به في الناصرة ولايزال يعمل فيه لكنه ونتيجة العمر يكتفي حاليا بأربع ساعات عمل «ممتع» يوميا بعدما كان يعمل من الصباح حتى المساء. وحتى الآن يوفق في إدخال الخيط بخرم الإبرة دون نظارات بفضل سلامة عينيه. أبو إبراهيم الذي يستهل صباحه كل يوم بلقاء أصدقائه ممن يشربون القهوة معه في محله يقول إن قهوة الصباح التي تجمع من تبقى من أصحابه القدامى هي أجمل ساعات اليوم، وهي جلسة أنيسة ينتظرها فتبعث فيه الطاقة والأمل. الشيخ الفلسطيني ينقل ناظريه بين الإبرة تارة وبين المارة في الشارع قبالة محله، ويوضح أن ستة عقود من العمل المتواصل لم تطفئ قصة حبه مع ماكينة الخياطة الألمانية الصنع التي بحوزته منذ 42 عاما وهي « وفية مخلصة لي وتكاد لا تصاب بعطل».

الحياة أمل وعمل

ويؤكد أبو إبراهيم إن مصطلح ملل غير موجود في قاموسه مشددا على أن الحياة أمل والعمل مصدر طاقة لا مصدر رزق فحسب. ويتابع واثقا « أعمل اليوم بحثا عن الطاقة وللمعيشة فالبطالة عدو للإنسان والحركة حياة «.ورغم أن مهنة الخياطة تحتاج لصبر وتأن كبيرين يقول الشيخ أبو إبراهيم إنه متفاهم مع الإبرة والخيط وإنه صبور بطبعه». ويضيف «زادتني الخياطة صبرا والإبرة لا تضيق خلقي بعكس ما يعتقد الناس لأنني أحب العمل وحينما لا أعمل تضييق الدنيا في وجهي».

وبعد العمل يمارس أبو إبراهيم هوايته المفضلة قراءة الكتب وكتابة القصائد، ويستعد لإصدار نتاجه الأدبي في ديوان شعر. ويقول مغامسة إنه لم يتمكن من مواصلة تعليمه العالي بعدما أنهى المرحلة الإعدادية في مدرسة الجليل في الناصرة». ويتابع « من أجل استكمال المرحلة الثانوية طلبت المدرسة مني تسديد 30 ليرة سنويا وكان كل ما بحوزة والدي 25 ليرة فقط فعدلت عن فكرة تعلمي كي لا أظلم بقية إخوتي فعوضت نفسي بالتعلم من جامعة الحياة». أبو إبراهيم الذي كان الأول في الصف وكانت اللغة العربية أقرب المواضيع لقلبه بشهادة أترابه يوضح أنه دأب على الاستزادة بالمعرفة من خلال مطالعة الكتب والصحف.

قصيدة الشهيد

وأبو إبراهيم انتقائي جدا ولا يقرأ سوى الصحف الوطنية ويميل لقراءة الكتاب الملتزمين بقضية الشعب الفلسطيني. لكن الكتابة تفرحه أكثر من القراءة وحينما زرناه كان يشرف على إنهاء تأليف قصيدة مطولة عنوانها « الشهيد «. وبالنسبة له الشهادة عبادة، ويقول إن استعادة الحقوق السليبة تحتاج إلى تضحيات وإنه لا يعرف شعبا حاز عليها وهي مقدمة على طبق من فضة.

أبو الطيب المتنبي

والمتنبي أقرب الشعراء إلى قلبه، لافتا إلى أنه استشعر بقوة معاني قصائده وعدم اهتمامه بالقافية فحسب، «واستهواني عنفوانها منذ سنوات المدرسة». ويؤكد أبو إبراهيم أنه سيواصل مشواره مع الإبرة والخيط حتى يسقطا من يده عنوة، مبديا أسفه أن أحدا من أبنائه أو أحفاده لم يمتهن الحياكة رغم إيمانه بأن أنواع الخياطة التي يتقنها لن تنقرض رغم التطور التكنولوجي. ويقول إن بعض المواطنين ما زالوا يطلبون شوادر وسواتر مصنوعة من الخيطان القطنية بدلا من البلاستيك الرائجة لكنه ينتقي الأعمال الصغيرة التي لا تحتاج إلى جهد كبير.