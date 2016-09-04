﻿« ثلاجة ذكية» مزودة بشاشة لرؤية محتوياتها من الداخل

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طورت شركة «إل.جي» للصناعات الإلكترونية ثلاجة ذكية جديدة مزودة بشاشة إلكترونية تعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 تسمح برؤية محتويات الثلاجة من الداخل بدون الحاجة لفتح أبوابها.

وأفاد الموقع الإلكتروني «أي.تي ورلد» المتخصص في الابتكارات التكنولوجية بأن المستخدم سوف يشاهد على شاشة الثلاجة أصناف المأكولات الموجودة على الأرفف خلف بابها الأيمن، كما سيتاح له رؤية الملصقات الموجودة على عبوات الطعام حتى لو كانت هذه الملصقات موجهة نحو الداخل وليست في الواجهة.

ويرجع الفضل في ذلك إلى كاميرا مثبتة في الثلاجة من الداخل وموجهة نحو المأكولات من الخلف. ويمكن تشغيل هذه الكاميرا من خلال تطبيقات خاصة تعمل على الهواتف الذكية، بحيث يمكن للمستخدم أن يتعرف على محتويات ثلاجته أثناء وجوده في السوق لشراء احتياجاته.

ويستطيع المستخدم استعمال شاشة الثلاجة لتخليق أيقونات لتصنيف أنواع المأكولات داخلها، كما يمكنه إعداد قوائم زمنية لتحديد فترات صلاحية المأكولات. ولم تحدد شركة «إل.جي» موعداً لطرح هذه الثلاجة الذكية في الأسواق.