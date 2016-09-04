﻿نصيحة الخبراء: لا تتسرع في فتح بريدك الإلكتروني خوفاً من القرصنة

■ برلين ـ د ب أ: التسرع في فتح الروابط أو الملفات المرفقة في رسائل البريد الإلكتروني، تأتي من بين أكثر الطرق الشائعة التي تجعل مستخدمي الكمبيوتر والبريد الإلكتروني ضحايا لقراصنة المعلومات وفيروسات الكمبيوتر.

وقد أوصى المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا، وهو الجهة المعنية بتأمين شبكات الكمبيوتر وأجهزة الحكومة والمستخدمين العاديين من هجمات القراصنة ورسائل البريد الإلكتروني المحملة بفيروسات، مستخدمي البريد الإلكتروني بالتريث لمدة 3 ثوان لفحص كل رسالة في القائمة بدلاً من النقر على زر «التالي» بدون تفكير. ويقول خبراء المكتب إن هناك 3 أسئلة يجب أن يسألها المستخدم لنفسه قبل فتح الرسالة وهي: هل المرسل معروف له؟ وهل عنوان موضوع الرسالة له معنى معين؟ فإذا كانت الإجابة نعم على السؤالين، يأتي السؤال الثالث وهو هل تتوقع ملفاً مرفقاً من هذا المرسل؟ والإجابة على هذه الأسئلة توفر أساساً جيداً بصورة كافية لمعرفة ما إذا كانت الرسالة محل ثقة أم لا.

ويوصي الخبراء بحذف رسالة البريد الإلكتروني دون فتحها إذا لم يتم التمعن فيها وفحصها للتأكد من أنها لا تمثل خطراً علي جهازه وبرامجه أو بريده الالكتروني .