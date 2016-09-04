واشنطن لا تنوي التحقيق في رفع “ب ي د” أعلام أمريكا شمالي سوريا 

واشنطن- الأناضول- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأحد إنّ واشنطن لن تفتح تحقيقاً حول الصور التي تظهر استخدام عناصر تنظيم “ب ي د”، المنضوية تحت اسم “قوات سوريا الديمقراطية” لأعلام الولايات المتحدة كدرع في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمالي سوريا، ولا تنوي فتح تحقيق حول هذا الأمر.

المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أوضح لمراسل “الأناضول” أنّهم في البنتاغون اطّلعوا على الأنباء التي أوردت صوراً لرفع عناصر “ب ي د” (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا) أعلام الولايات المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال سوريا، موضّحين أنهم لم ينسقوا مع أي جهة لرفع العلم الأمريكي في المناطق السورية، وأنّ الحادثة لم تُذكر في التقارير التي وصلت إلى البنتاغون.

وأضاف أنّ وزارة الدفاع الأمريكية لم تفتح تحقيقاً حول الموضوع ولا تنوي فعل ذلك، مدّعياً أنّ تاريخ التقاط الصور قديم، ويعود إلى فترة تواجد القوات الأمريكية في تلك الأماكن.

جدير بالذكر أنّ عناصر “ب ي د” في مدينة منبج، الواقعة غربي نهر الفرات، يرفعون الأعلام الأمريكية في محيط المدينة، وخاصة في قرية رافي الواقعة شمال منبج؛ وذلك بهدف إيهام الفصائل الأخرى بأنّ قوات أمريكية تتواجد في المنطقة.