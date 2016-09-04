الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للاطلاع على مخاطر الاستيطان





رام الله- الأناضول- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بـ”سرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، وإرسال وفد من أعضاء المجلس للاطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس″.

ودعت الوزارة، في بيان وصل “الأناضول”، الأحد، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والذي سينعقد قريباً، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز ذلك التوجه.

وأضاف البيان “تصعد إسرائيل يومياً من هجمتها الاستيطانية التهويدية على الأراضي الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورين العقاريين الإسرائيليين المرتبطين بالعملية الاستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تقدم لهم الإسناد الكامل لسرقة الأرض الفلسطينية وفرض حقائق جديدة على الأرض”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “جمعيات استيطانية بدأت في الآونة الأخيرة الترويج في الإعلام العبري لتسويق قطع من الأراضي ستخصص لإقامة تجمع استيطاني جديد بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم)، يحمل اسم (جفعات أدوميم)، ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني”.

وأدانت الوزارة المشروع الذي وصفته بـ”التهويدي”، مشيرة لوجود “عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها”.