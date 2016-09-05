ثلاثة بنوك إيرانية تفتح فروعا لها في مدينة ميونيخ الألمانية

برلين- رويترز- قالت صحيفة مونشينر ميركور الألمانية إن ثلاثة بنوك إيرانية أبلغت وزيرة اقتصاد ولاية بافاريا إنها تعتزم فتح فروع لها في ميونيخ للمساعدة في تشجيع تعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الألمانية.

وقال إلسي ايجنر وزيرة اقتصاد بافاريا للصحيفة إن بنوك ميدل إيست بنك وبارسيان بنك وسينا بنك حصلت على موافقة من البنك المركزي الإيراني على فتح فروع لها في الخارج.

وتحدثت ايجنر وهي عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ مع الصحيفة من طهران خلال ثاني زيارة لها للعاصمة الإيرانية خلال عام.

وقالت ايجنر للصحيفة في مقابلة نُشرت الاثنين إن”العلاقات التجارية بين الشركات البافارية وإيران غالبا ما تفشل اليوم بسبب العقبات أمام عمليات دفع الأموال.

“وهذا هو السبب في أن وجود فروع للبنوك الإيرانية في ميونيخ أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لنشاطنا التجاري.”

وتشكو شركات أوروبية كثيرة من أنه رغم رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي في يناير كانون الثاني فإنها مازالت لا تستطيع الحصول على تمويل من بنوك غربية لأنها تشعر بقلق من عقوبات أخرى مازالت سارية في الولايات المتحدة مثل العقوبات ضد غسيل الأموال.