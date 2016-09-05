ثلاثة قتلى في فيضانات بالمكسيك واخلاء 200 شخص جوا

مكسيكو- أ ف ب- لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في المكسيك في فيضانات اجتاحت الساحل الجنوبي الغربي للبلاد حيث حاصرت المياه 200 شخص مما استدعى اخلاءهم جوا، كما اعلنت السلطات.

وقال مانويل فيلاسكو حاكم ولاية تشياباس (جنوب) في تغريدة على تويتر إن “هذه الامطار هي الاكثر غزارة التي تشهدها توكستلا منذ 32 سنة”.

من جهته قال جهاز الحماية المدنية في الولاية إن الفيضانات اسفرت عن مصرع ثلاثة اشخاص كانوا داخل سياراتهم التي اجتاحتها المياه، في حين لجأ 600 شخص إلى ملاجئ موقتة بعدما غمرت المياه منازلهم.

وفي ولاية غيريرو الواقعة إلى الشمال من تشياباس سجلت السلطات 33 حالة انزلاق تربة وانهيارات ارضية نتيجة المياه التي غمرت العديد من الطرقات الوطنية.

وفي مدينة اكابولكو الساحلية انهارت طريق رئيسية مما أدى إلى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح كانوا داخل سيارة، بحسب السلطات المحلية.

واعلنت سلطات اكابولكو ان مياه الامطار الغزيرة التي هطلت الاحد وبلغ منسوبها 60 سنتم حاصرت احد المجمعات السكنية في المدينة السياحية مما استدعى اخلاء السكان البالغ عددهم 200 شخص جوا في عملية ساهمت فيها الشرطة والجيش.