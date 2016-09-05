كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قبالة سواحلها الشرقية

سيول- أ ف ب- اطلقت بيونغ يانغ الاثنين ثلاثة صواريخ بالستية قبالة سواحلها الشرقية، في اختبار قوة جديد بعد اسبوعين على اطلاق غواصة كورية شمالية صاروخا بالستيا، كما اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن صواريخ اطلقت قرابة الساعة 3,00 ت غ من منطقة هوانغجو في غرب كوريا الشمالية وسقطت في بحر اليابان.

واضاف ان نوع الصواريخ التي اطلقت لم يعرف بعد ويتم تحليل عملية الاطلاق.

وكانت كوريا الشمالية اطلقت حوالى 20 صاروخا منذ مطلع العام. واجرت بيونغ يانغ في كانون الثاني/ يناير رابع تجربة نووية ثم في شباط/ فبراير قامت باطلاق صاروخ.

واطلقت في 24 آب/ اغسطس صاروخا من غواصة حلق على مسافة 500 كلم باتجاه اليابان ما اعتبره الخبراء تقدما كبيرا في برامج كوريا الشمالية البالستية.

والقدرة على اطلاق صواريخ بالستية من غواصات، ستزيد من تهديد كوريا الشمالية النووي اذ ستمكن بيونغ يانغ من ممارسة قوتها الرادعة ابعد من شبه الجزيرة الكورية.

وكان مجلس الأمن الدولي دان بشدة عملية الاطلاق الجديدة.

وتحظر قرارات الامم المتحدة على كوريا الشمالية اي برنامج نووي او بالستي.

وعملية الاطلاق الجديدة تاتي بعد ساعات على لقاء بين رئيسة كوريا الجنوبية بارك غون-هي والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين.

والصين حليفة بيونغ يانغ الرئيسية وتدعمها اقتصاديا، لكن العلاقات بين البلدين توترت مؤخرا بسبب برنامج كوريا الشمالية النووي والبالستي.