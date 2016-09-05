استشهاد فلسطيني واصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط بدعوى “محاولة دهس″

القدس المحتلة- الأناضول- أعلنت الشرطة الإسرائيلية المحتلة، فجر الإثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاصها، بزعم “محاولته تنفيذ عملية دهس″ في مخيم شعفاط، شمالي القدس بالضفة الغربية.

وادعت الشرطة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه أنه “بعد منتصف الليلة الماضية ومع انتهاء قوات الشرطة وحرس الحدود من تنفيذ نشاط (لم تحدده) في مخيم شعفاط، اقتربت سيارة مسرعة يستقلها شابين اثنين، حاولا على ما يبدو دهس أفراد الشرطة”.

وأضاف البيان “قامت قوة الشرطة بإطلاق عيارات نارية نحوهما، أسفرت عن إصابة الإثنين توفي أحدهما في المكان”، بينما لم يذكر البيان تفاصيلاً عن طبيعة إصابة الشاب الآخر.

ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني تعليقاً حول الحادثة حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/ تشرين أول الماضي مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد الأقصى.