السجن 10 سنوات لمراهق استرالي خطط لهجوم إرهابي

سيدني- د ب أ- صدر الاثنين حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مراهق استرالي خطط لدهس وقطع رأس ضابط شرطة خلال احتفالات وطنية عسكرية.

وأقر سيفديت رمضان بسيم (19 عاما) بأنه مذنب في تهمة موجهة ضده تتعلق بالإرهاب حيال خطة وضعها عام 2015 لقطع رأس ضابط خلال احتفالات يوم انزاك لإحياء ذكرى الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين الذين قتلوا في معركة “جاليبولي” خلال الحرب العالمية الأولى.

وأصدرت المحكمة العليا في فيكتوريا الاثنين حكما بالسجن لمدة 10 أعوام بحق المراهق. وسيكون مؤهلا للحصول على عفو بعد قضاء سبع سنوات ونصف من العقوبة.