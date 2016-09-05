قتيلان بتفجير سيارة مفخخة استهدف أحد احياء مدينة حمص في وسط سوريا

دمشق- أ ف ب- قتل شخصان واصيب آخرون بجروح صباح الاثنين في تفجير بسيارة مفخخة استهدف احد احياء مدينة حمص في وسط سوريا، وفق ما افاد التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي سقوط “شهيدين واربعة جرحى في التفجير الارهابي بسيارة مفخخة عند دوار باب تدمر قبل مدخل حي الزهراء” في مدينة حمص.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان بدوره أن التفجير بالسيارة المفخخة وقع عند “حاجز لقوات النظام عند مدخل حي الزهراء، ما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات النظام واصابة آخرين، بينهم مدنيون، بجروح”.

واشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وتعرضت احياء عدة في مدينة حمص، وحي الزهراء تحديدا، لتفجيرات في وقت سابق، فقتل في 21 شباط/ فبراير الماضي 59 شخصا في تفجيرين تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية، كما قتل في الشهر الذي سبقه 22 شخصا في اعتداء تبناه ايضا التنظيم الجهادي.

ويسيطر الجيش السوري على مدينة حمص بشكل شبه كامل منذ ايار/ مايو 2014 باستثناء حي الوعر المحاصر والذي لا يزال يتواجد فيه مقاتلون من الفصائل المعارضة.