الرئيس الصيني يعلن معارضة بلاده نشر منظومة “ثاد” في كوريا الجنوبية

هانغشتو- الأناضول- أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، معارضة بلاده نشر الولايات المتحدة، نظام الدفاع الصاروخي المتقدم “ثاد”، في كوريا الجنوبية.

وقال بينغ خلال اجتماع مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، في مدينة هانغشتو الصينية، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المدينة، إنه في حال عدم معالجة المسألة بشكل مناسب، سيؤدي ذلك إلى الإضرار بالاستقرار الاستراتيجي في المنطقة، وزيادة النزاعات بين دولها.

بدورها قالت “بارك”، إن حوارا وثيقا سيستمر بين البلدين بخصوص الموضوع.

وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أنه سيتم الانتهاء من نشر منظومة “ثاد”، في بلدة “سونغ جو” بكوريا الجنوبية، مع نهاية العام المقبل، قائلين إن الغرض من نشرها هو الحماية من تهديدات كوريا الشمالية.

وتعارض الصين وروسيا، نشر منظومة “ثاد” في كوريا الجنوبية، باعتبارها ستزيد من التوتر العسكري في منطقة الشرق الأقصى، في حين تقول حكومة سيؤول، إنه في حال زوال تهديدات الجارة الشمالية، فإن الحاجة لنشر المنظومة الدفاعية، ستنتفي “بشكل طبيعي”.

كما دعا الرئيس الصيني، خلال لقائه نظيرته الكورية الجنوبية، إلى “إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وحماية السلام والاستقرار في المنطقة”.

وتحاول كوريا الشمالية (التي تخضع لعقوبات) تعزيز قدراتها الصاروخية وتقوم بسلسلة من التجارب الباليستية متوسطة المدى، رغم تثاقل حركتها بعد فرض واشنطن مزيدا من العقوبات عليها، عقب تجربتها النووية الرابعة في يناير/ كانون ثان الماضي، بحسب خبراء عسكريين.