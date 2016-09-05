أوباما يلتقي ميركل وأولاند للتشاور بشأن الأزمة الأوكرانية

هانغتشو- د ب أ- التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة هانجتشو الصينية صباح الاثنين لإجراء محادثات بشأن النزاع الأوكراني.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل المحادثات.

وكانت ميركل التقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأحد على مدار نحو ساعتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن المحادثات دارت بالتحديد حول سبل مواصلة عملية مينسك للسلام.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نزاعا يدور بين قوات حكومية أوكرانية وانفصالين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وتدور تكهنات منذ فترة طويلة بشأن عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي، وذلك بمشاركة بوتين والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بالإضافة إلى ميركل وأولاند كوسيطين.

وعقد آخر اجتماع بهذه الصيغة في تشرين أول/ أكتوبر عام 2015.