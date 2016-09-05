الفنانة السورية سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل محاولة اغتيالها في السودان

الخرطوم ـ روت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، تفاصيل محاولة اغتيالها في السودان، كاشفة عن الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية السودانية، في حمايتها من المخطط، الذي كان يستهدف حياتها أثناء زيارتها للعاصمة الخرطوم.

وقالت سلاف في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن أحد كبار مسؤولي الأمن السوداني، أبلغها بضرورة التعاون مع فريق أمني ضخم خصصته السلطات لحمايتها، بسبب تهديدات تستهدف حياتها.

وقالت النجمة السورية، “رغم كل شيء، وصعوبة وخطورة تلك اللحظات التي عشتها، قضيت أيامًا جميلة جداً بالخرطوم لن انساها طول حياتي”.

وأضافت “شكرًا لحكومة السودان لأنها ساهمت في أن أعود لبلدي آمنة، وشكرًا لأهل السودان أهلي وأحبابي، الذين تركوا أجمل أثر بقلبي”.

وكانت السلطات الأمنية، علمت بخطورة هذه التهديدات من رجل أعمالٍ سوري مقيم بالخرطوم، أبلغهم عن تحركات ملموسة لاستهدافها، بدأت بالتخطيط لها من قبل المعارضة السورية.وفق زعمه.

ووجدت زيارة سلاف للخرطوم، قبولا وسط المجتمع السوداني، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، خاصة منذ أن ارتدت الثوب السوداني، وتفاعلها مع الجمهور.