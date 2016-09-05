خامنئي يدعو العالم الاسلامي إلى التفكير في حل لإدارة السعودية لمناسك الحج

طهران- أ ف ب- دعا المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الاثنين العالم الاسلامي إلى التفكير في حل لإدارة السعودية مناسك الحج بسبب ما وصفه بالسلوك “الظالم” حيال الحجاج.

وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الالكتروني إن على المسلمين “أن يفكروا تفكيراً جاداً بحل لإدارة الحرمين الشريفين وقضية الحج بسبب سلوكهم (حكام السعودية) الظالم ضد ضيوف الرحمن” مضيفا ان “التقصير في هذا الواجب سيعرض الأمة الإسلامية مستقبلاً لمشكلات أكبر”.