كانو يوضح أزمة آرسنال مع اللقب الغائب

لندن ـ تحدث الدولي النيجيري نوانكو كانو، لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، عن الأزمة التي تواجه الجانرز، في عدم تتويجهم بلقب البريميرليج، الغائب عنهم منذ 12 عامًا.

وقال كانو، خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “المشكلة مع آرسنال، أنك حين تتوقع منهم الأفضل يخذلوك”، وتابع: “أعتقد أنهم تعلموا من ذلك الأمر”.

واختتم: “لا يهم كيف تلعب الكرة بشكل جيد، أنت تحتاج للحصول على النقاط حين تحتاجها”.

واحتل آرسنال الموسم الماضي المركز الثاني في جدول التريب برصيد 71 نقطة، خلف ليستر سيتي البطل.

وحصد الجانرز 4 نقاط فقط من أول 3 جولات خلال بطولة البريميرليج هذا الموسم.