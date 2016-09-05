ارتفاع حصيلة التفجيرين قرب مدينة طرطوس السورية الى 30 قتيلاً

دمشق - أ ف ب – ارتفعت حصيلة التفجيرين قرب مدينة طرطوس الساحلية في سوريا الى 30 قتيلاً و45 جريحاً، وفق ما أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت سانا “ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الارهابيين عند جسر أرزونة على الاوتستراد الدولي في ريف طرطوس الى 30 شهيداً و45 جريحاً”.

وكانت سانا أفادت في وقت سابق عن مقتل 11 شخصاً واصابة 45 آخرين بجروح جراء التفجيرين، أحدهما سيارة مفخخة والثاني انتحاري فجر نفسه اثناء تجمع الناس لإسعاف المصابين، في المنطقة القريبة من احد مداخل مدينة طرطوس.

وبقيت محافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، وتسبب بمقتل أكثر من 290 الف شخص، إلا ان مدينة طرطوس تعرضت في ايار/مايو السابق لتفجيرات غير مسبوقة اسفرت عن مقتل 48 شخصاً وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية برغم ان لا تواجد معلن له في المحافظة.

ووقعت سلسة تفجيرات صباح الاثنين في مناطق عدة في سوريا بالإضافة الى طرطوس، اذ قتل ثلاثة اشخاص في تفجير بعربة مفخخة في مدينة حمص (وسط) وثمانية آخرون في تفجير بدراجة نارية مفخخة في مدينة الحسكة (شمال شرق)، فضلاً عن شخص واحد في تفجير في منطقة تقع الى الغرب من العاصمة دمشق.