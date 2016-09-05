ميسي يتحدث عن حلمه قبل الاعتزال

لندن ـ أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، أنه يريد، أن يختتم مسيرته، بالملاعب بالدوري الأرجنتيني، برفقة ناديه، خلال فترة الطفولة، نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

وقال ميسي، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو” الإنجليزي اليوم الإثنين: “أحب أن أعود لنيويلز أولد بويز، هو أمر أضع عيني عليه؛ لأنه كان حلمي منذ الطفولة”.

وتابع: “حياتي أخذت مسارًا جديدًا، لكن ليس لدي أي أعذار، هو أمر أضعه نصب عيني، باللعب في الدوري الأرجنتيني، ونيويلز، حيث نشأت”.

وعن قرار اعتزاله، عقب خسارة نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلي: “لقد كان شعوري ذلك الوقت، أن كل شيء انهار من حولي. جميعنا شعرنا بذلك خلال هذه اللحظة؛ بسبب شكل الفريق، وطريقة اللعب في اللقاء”.

وواصل: “جميعنا كان يريد الفوز، وقاتلت مع المنتخب، وحلمي هو تحقيق لقب لبلادي”. واختتم: “حين تكون قريبًا ولا تحقق اللقب، فإنها خيبة أمل كبيرة لنا جميعًا”.