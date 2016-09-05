رئيس البرلمان اللبناني يطلب من النواب التبرع بنصف مخصصاتهم لصالح الجيش

بيروت- الأناضول- طلب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الإثنين، من كافة نواب البرلمان البالغ عددهم 128، التبرع بنصف مخصصاتهم وتعويضاتهم لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لصالح الجيش اللبناني.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري إنه “بعد التشاور مع نائب الرئيس (رئيس مجلس النواب) وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب توجه الرئيس بري الى السادة النواب، متمنياً عليهم التبرع بنصف مخصصاتهم وتعويضاتهم لشهر تشرين الأول/ أكتوبر (المقبل) لصالح الجيش اللبناني.

ويشار الى أن راتب رئيس مجلس النواب في لبنان يصل الى 17 مليونا و737 ألف ليرة لبنانية شهريا (11 ألفا و285 دولار أمريكي).

أما راتب النائب في البرلمان اللبناني فيصل الى 12 مليونا و750 ألف ليرة لبنانية شهريا (7 آلاف و965 دولار أمريكي).

وتخصص أيضا مخصصات وتعويضات لكل نائب في البرلمان من ضمن صندوق دعم النواب ليصل المبلغ الإجمالي السنوي لكل النواب البالغ عددهم 128 نائبا إلى 4 مليارات و147 مليون ليرة لبنانية (مليوني و752 ألف و737 دولار أمريكي).

يشار إلى أن العديد من الدول تقدم للجيش اللبناني بشكل دوري مساعدات عسكرية متنوعة، حيث كانت المملكة العربية السعودية بصدد تقديم مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، إلا أنها عدلت عن ذلك أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، “بعد أن قامت الرياض بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، بما يتناسب مع ما قامت به الأخيرة من مواقف، مؤسفة وغير مبررة، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين”، وفق ما أعنته وسكالة الأنباء السعودية في حينها.