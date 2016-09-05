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القوات الاسرائيلية تعتقل 6 مطلوبين فلسطينيين في الضفة الغربية

Sep 05, 2016

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تل أبيب - د ب أ – ذكر تقرير إخباري الاثنين، أن القوات الاسرائيلية العاملة في الضفة الغربية اعتقلت الليلة الماضية ستة مطلوبين فلسطينيين.

وأوضحت الاذاعة الاسرائيلية التي أوردت النبأ أن المعتقلين، بينهم أربعة من نشطاء حماس، أحيلوا إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي، والإخلال بالنظام العام، والقيام بأعمال شغب”.

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1 COMMENT

  1. بل يجب أنْ يصاغ الخبر: (القوات الإسرائيلية تعتقل 6 مناضلين فلسطينيين… ).لا ( مطلوبين ) لأنهم هم أصحاب الأرض والبلاد…
    والإسرائليون هم اللصوص المغتصبون المجرمون فهم ( المطلوبون ) لا طالبين للمناضلين الفلسطينيين.

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