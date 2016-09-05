الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري في الحسكة

بيروت - رويترز – قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري بمدينة الحسكة الواقعة في شمال شرق سوريا الاثنين.

وأضافت أن تفجيراً انتحارياً في حي المساكن بالحسكة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 من أفراد قوات الأمن الكردية.

ووقعت خمسة انفجارات في أنحاء متفرقة من سوريا صباح الاثنين، كان أربعة منها في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة والخامس في الحسكة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.