طائرات تركية تقصف مواقع حزب العمال في شمال دهوك

اربيل - د ب أ – أفاد بختيار دوكان مسؤول إعلام حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، بأن الطائرات التركية قصفت الاثنين مواقع الحزب في منطقة زيباري بشمال دهوك قرب الحدود التركية العراقية.

وقال دوكان إن الطائرات التركية قصفت اليوم منطقة زيباري في قضاء اكري بين الحدود التركية وإقليم كردستان، موضحاً أنه تم قصف المنطقة حوالي 10 مرات متتالية .

وأشار دوكان إلى أن القصف لم يسفر عن أية خسائر بشرية بين صفوف مقاتلي حزب العمال، لافتاً إلى ان الطائرات التركية تقوم بقصف مقراتهم بشكل يومي ومستمر.