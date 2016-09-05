كوريا الجنوبية تحذر نظيرتها الشمالية من تداعيات إطلاق الصواريخ البالستية

سول - د ب أ – أدانت كوريا الجنوبية إطلاق نظيرتها الشمالية صواريخ بالستية الاثنين، محذرة من أن مثل هذه الاستفزازات العسكرية لن تؤدي إلا إلى المزيد من العقوبات الدولية.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية ظهر الاثنين، في أحدث استفزازاتها العسكرية.

ونقلت “يونهاب” عن الخارجية الكورية الجنوبية قولها إن إطلاق الصواريخ، يعد “انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي”، مضيفة أنه “يشكل عملاً استفزازياً خطيراً، يظهر أن التطوير النووي والصاروخي في كوريا الشمالية يشكل تهديدات فعلية للدول المجاورة والمجتمع الدولي، وكذلك لشبه الجزيرة الكورية والحكومة تدينه بقوة”.

وحذرت الوزارة من أن “كوريا الشمالية لن تحصل على شيء من هذه الاستفزازات، وأنها سوف تعزز موقف كوريا الجنوبية والمجتمع الدول بشأن سياسة عدم التسامح مع الترسانة النووية الكورية الشمالية والضغط على البلاد”، بحسب (يونهاب).

وتتصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية منذ أن قامت كوريا الشمالية بإجراء سلسلة من التجارب – من بينها تجربة نووية – في مطلع العام الجاري.