روسيا والسعودية تعتزمان تشكيل مجموعة عمل لضمان استقرار سوق النفط

بكين - رويترز – قال بيان مشترك صدر على هامش قمة مجموعة العشرين الاثنين، إن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العوامل الأساسية في سوق النفط وتقديم توصيات بخصوص الإجراءات والخطوات اللازمة لضمان الاستقرار في سوق الخام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين، إن المملكة وقعت اتفاقا مع روسيا من أجل التعاون في سوق النفط.

وذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في المؤتمر الصحافي، أن التعاون مع السعودية يتضمن سبلاً لإحلال الاستقرار في أسواق النفط العالمية بما في ذلك الحد من إنتاج الخام.

وروسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم تليها السعودية.