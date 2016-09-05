إصابة 18 عاملاً فلسطينياً في انهيار مرآب قيد الإنشاء بتل أبيب

القدس - الأناضول – أُصيب 18 شخصاً يرجح أنهم عمّال فلسطينيون، أحدهم حالته خطيرة، وفق حصيلة أولية، الإثنين، جرّاء انهيار جزئي لمرآب سيارات متعدد الطوابق قيد الإنشاء، في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في تحديث “وصل عدد الجرحى الذين تم إنقاذهم من وسط وداخل أنقاض المبنى إلى 18 جريحاً، وصفت جراح 16 منهم بالطفيفة، وواحد بالغة الخطورة، وآخر متوسطة، وتمت إحالتهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.

وقالت السمري إن “جميع الجرحى هم على ما يبدو عمال عرب، كانوا يعملون هناك وقت الحادث”، في إشارة منها أن العمال فلسطينيون، علماً بأن الآلاف منهم يعملون في قطاع البناء داخل إسرائيل.

ولفتت إلى أنه جار البحث عن أشخاص قد يكونوا مفقودين.

وفي وقت سابق، أفادت السمري، أنه “تم إنقاذ 6 عمال من بين الأنقاض والركام، في انهيار مبنى قيد الإنشاء في تل أبيب”، محذرةً من “خطر انهيار أوسع بالمبنى”.

وأضافت “تواصل قوات الشرطة و(طواقم) الإنقاذ والإسعاف، أعمال البحث عن عالقين، قد يكونوا تحت الركام وداخل المبنى الآيل للسقوط”.

وذكرت السمري أن فرق الإنقاذ والطوارئ، تجري عمليات بحث عن عالقين داخل المبنى.

من جهتها، قالت الإذاعة التابعة للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن “6 أشخاص أصيبوا في الحادث، أحدهم حالته خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة”.

بدوره، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، إنه “تم استدعاء قوات من لواء الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، لمساندة فرق الإنقاذ والطوارئ في البحث عن مفقودين في حادث انهيار مبنى لمرآب سيارات في تل أبيب”.