مقتل 13 من “الدولة” في قصف جوي شرقي أفغانستان

كابول – الأناضول – قتل 13 مسلحاً من تنظيم الدولة الاسلامية، الإثنين، جراء قصف جوي أفغاني مواقعهم، بولاية ننكرهار شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن قيادة فيلق “سيلاب” بشرق البلاد، أن مروحيات عسكرية أفغانية استهدفت مواقع التنظيم بقضاء أتشين بالولاية المذكورة، مشيراً الى أن القصف أسفر عن مقتل العدد المذكور وجرح اثنين آخرين.

وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال العملية، لافتاً إلى استمرار العمليات التي تستهدف التنظيم في مختلف أنحاء ولاية ننكرهار.