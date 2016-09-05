قمة رباعية لأردوغان مع ميركل وأولاند ورينزي على هامش قمة العشرين

هانغتشو - الأناضول - شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في قمة رباعية في مدينة هانغتشو الصينية التي تحتضن فعاليات قمة مجموعة العشرين.

وشارك في القمة الرباعية إلى جانب أردوغان، كلاً من نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.

وعقب انتهاء القمة، عقد الرئيسان أردوغان وأولاند لقاءً ثنائياً بعيداً عن أضواء وعدسات الصحافيين.

و”مجموعة العشرين”، منتدى تأسس في 1999 بسبب الأزمات المالية في تسعينات القرن الماضي، ويمثل ثلثي التجارة في العالم.

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، تضم المجموعة 19 عضواً هم: الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأخيراً أستراليا.