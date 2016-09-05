نتنياهو يبحث عرضاً بإجراء محادثات مع عباس في موسكو

القدس- رويترز – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إنه يدرس عرضاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستضافة محادثات بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو.

وأضاف في بيان، أن رئيس الوزراء أوضح خلال اجتماع مع ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، “موقف إسرائيل القائم على استعداده الدائم للقاء (عباس) دون شروط مسبقة لذا فهو يبحث اقتراح الرئيس الروسي وتوقيت اجتماع محتمل.”

ولم يصدر تعليق فلسطيني على الفور. وانهارت آخر محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2014.