مقتل 5 سوريين خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين، بأن حرس الحدود التركي قتل خمسة سوريين من عائلتين بينهم ثلاثة أطفال خلال محاولتهم اجتياز الحدود السورية .

وقال المرصد في بيان، إن القوات التركية فتحت نيران رشاشاتها على مواطنين من ريف جبل عبد العزيز بريف الحسكة الجنوبي خلال محاولتهم اجتياز الحدود السورية – التركية نحو الجانب التركي، ما أدى الى مقتل رجل وطفلته وإصابة عدة أشخاص آخرين بطلقات نارية بعضهم إصاباتهم بليغة.

وأشار المرصد إلى رجل واثنين من أطفاله من ريف مدينة الشدادي، جراء إطلاق حرس الحدود التركي النار عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود من منطقة تل أبيض بريف الرقة الغربي.