قوات الجيش والمقاومة الشعبية تتقدم في مدينة صرواح بمأرب اليمنية

صنعاء - د ب أ – أحرزت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية الإثنين تقدماً، وسيطرت على عدة مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في مدينة صرواح بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية دخلت مدينة صرواح، عاصمة محافظة مأرب، كما سيطرت على منطقة الربيعة وتبة الحمراء.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة بين الطرفين، مشيرة إلى أن “مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع الحوثيين وقوات صالح في المنطقة”.

وحسب المصادر، لا توجد حتى الآن إحصائية محددة بعدد القتلى والجرحى بسبب استمرار المواجهات.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم طيران التحالف العربي، أعلنت صباح اليوم عن إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة صرواح الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.

يذكر أن مدينة صرواح تعد آخر معقل للحوثيين وقوات صالح في مأرب، فيما تسيطر قوات الجيش والمقاومة الشعبية على أغلب المناطق في المحافظة.