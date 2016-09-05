إصابة عسكريين اثنين اثر قيام الوحدات العسكرية التونسية بعملية تمشيط في جبل سمامة

تونس - د ب أ – ذكرت مصادر طبية في المستشفى الجهوي في ولاية القصرين وسط غرب تونس، أن المستشفى استقبل الاثنين عسكريين اثنين مصابين في الساق، واصفة اصابتهما بـ “الخفيفة” حسب المعاينات الأولية.

وكانت مصادر اعلامية قد أكدت وجود تبادل لإطلاق النار بين الوحدات العسكرية ومجموعة إرهابية بجبل سمامة، في إطار عملية عسكرية عمدت خلالها الوحدات المختصة إلى القصف بالمدفعية الثقيلة لمواقع في مرتفعات القصرين، يشتبه في تحصن عناصر إرهابية بها.