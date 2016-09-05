رئيس البرلمان اللبناني يقول إن انفجار زحلة استهدف حركته

بيروت - رويترز – قال رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري، إن الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخص واحد في لبنان الأسبوع الماضي استهدف قافلة سيارات تابعة لحركة أمل والمتحالفة مع جماعة حزب الله الشيعية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن انفجار عبوة على الطريق قرب مدينة زحلة في سهل البقاع يوم الأربعاء، مما أسفر أيضاً عن إصابة 11 آخرين.

وقال بري وهو سياسي شيعي حليف لجماعة حزب الله ويعد واحداً من أكثر الرجال نفوذاً في البلاد، إن الانفجار استهدف سيارة تابعة لحركة أمل كانت متوجهة للمشاركة في مهرجان في جنوب لبنان لمناسبة ذكرى اختفاء الزعيم السابق للحركة الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

أضاف بري لصحيفة الأخبار اللبنانية، “التفجير كان رسالة إلينا هدفها عرقلة وصول البقاعيين إلى مهرجان الحركة في صور.”

وقالت مصادر حركة أمل إنها لا تعرف منفذ الهجوم لكن كان من الواضح من هو المستهدف.

وتعرض لبنان لسلسلة تفجيرات منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في سوريا، حيث تقاتل جماعة حزب الله دعماً للرئيس بشار الأسد.

وقد استهدفت الانفجارات عدداً من المناطق الشيعية وكان أعنفها الانفجار الذي استهدف منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.