مجلس الأمن يبحث مع الاتحاد الإفريقي آليات نشر قوات أممية بجنوب السودان

أديس أبابا - الأناضول – بحثت رئيسة وفد مجلس الأمن الدولي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور، الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما، آليات نشر 4 آلاف جندي من قوات الحماية في جنوب السودان.

وكشف مصدر دبلوماسي إفريقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن لقاءات وفد مجلس الأمن الدولي، ضمت “زوما”، ورئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، الجزائري إسماعيل الشرقاوي، مشيراً أنها “تناولت آليات نشر قوات الحماية الأممية في عاصمة جنوب السودان، جوبا”.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً بخصوص تشكيل قوة حماية أممية قوامها 4 آلاف عسكري، يتم إلحاقها بأفراد البعثة الأممية في البلاد المعروفة اختصاراً باسم “يونميس″، وذلك بموافقة 11 دولة، وامتناع مصر، والصين، وروسيا، وفنزويلا.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن “الوفد الأممي أطلع مجلس الأمن والسلم الإفريقي على موافقة رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، بنشر 4 آلاف جندي من قوات الحماية الإفريقية؛ التي تتولى عملية حفظ السلم وحماية المدنيين”.

وأطلعت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، مفوضية الاتحاد الإفريقي على نتائج لقاءاتها مع رئيس حكومة جنوب السودان.

وأنهى وفد مجلس الأمن الدولي زيارته، أمس، إلى “جوبا”، باتفاق يسمح بنشر قوات الحماية الأممية، قوامها 4 آلاف عسكري، يتم إلحاقها بأفراد بعثة “يونميس″، والتي يقدر عددها بنحو 12.5 ألف فرد.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، رئيس الدورة الحالية لمنظمة “الإيغاد”، لبحث الوضع في جنوب السودان، وتبادل وجهات النظر لنشر قوات الحماية من دول المنظمة.